İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta

2.

Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32Spor karşılaşması Play-Off'a kalacak takımların belirlenmesinde büyük önem taşıyor.


Kazanan takımın büyük avantaj elde edeceği maç öncesinde Amedspor, 50 puanla 4. sırada yer alırken, Isparta ekibi ise 52 puanla üçüncü sırayı paylaşıyor. Kayseri bölgesi hakemi Alim Kandemir'in yöneteceği karşılaşma öncesinde biletleri toplu alan kentteki sivil toplum örgütleri ve iş insanları, hem kulübe hem taraftarlara destek sağladı. Amedspor, maçla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan kaleci Bekir forma giyemeyecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.