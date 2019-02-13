Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcularından teşekkür mesajı

Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'den teşekkür mesajı geldi.

Geçen hafta Gaziantep'te Algspor'la oynanan maçta 2-1 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcularını yalnız bırakmayan taraftarlar için teşekkür mesajı yayımlandı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan ve takım kaptanı Güzide Alçu adına yayımlanan mesajda, Gaziantep'teki tablonun güzelliğine değinildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Pazar günü oynanan Algspor- Amedspor karşılaşmasında, hiç kimsenin beklemediği ve özellikle deplasmanlarda görülmeyen bir olaya şahit olduk. Amedspor'a gönül vermiş 100 koca yürekli adam bizleri büyük bir coşku ve aşkla desteklediler. Bizlere inanan, yensek de yenilsek de yanımızda olan Amedspor Barikat Grubu vardı. Yaptıkları sadece orada bağırmak değildi. Biz onların sesinden şunları anladık, ‘oyna yüreğinle, mücadele et. O taşıdığın formanın ağırlığı ortada. Şimdi sıra sizde' dediklerini duyduk. Her şey için çok ama çok teşekkür ederiz. Bugünleri unutmayacağız, koca yürekli adamlar.”