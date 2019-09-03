Amed Sportif Faaliyteler'den iki transfer

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 2 Eylül'de sona eren birinci transfer döneminin son gününde iki futbolcu renklerine bağladı.

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da forma giyen ve Diyarbakırlı olan kaleci Abdulazzi Demircan ve TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'un deneyimli orta saha oyuncusu Bulut Kaya'yla 1'er yıllık anlaşmaya vardı.

Toplam 20 futbolcu transfer edildi

İç transferde kaleci Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölbaşı, Abdullah Çetin, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi, Mansur Çalar, Muhammed Burak Taşdemir, Furkan Yaman, Muhammet Yılmaz ve Erkut Şentürk'le yeniden anlaşan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, dış transferde ise Sivas Belediyespor'dan Tolga Tekin, Başakşehir'den Ramazan Çeri, Ümraniyespor'dan Bulut Kaya, Osmanlıspor'dan kaleci Abdulaziz Demircan Gümüşhanespor'dan gurbetçi Azad Kevin Odabaşı ve Yusuf Kılıç, Zonguldak Kömürspor'dan Hüseyin Yılmaz, Kahramanmaraşspor'dan Oğuz Özden, Eyüpspor'dan Atakan Aslan ve Yücel Kayaalp'ı renklerine bağladı.