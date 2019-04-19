Amed Sportif'in kadın futbolcular rahatladı

Futbol Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ligde bu sezon için küme düşme TFF tarafından kaldırıldığı için son iki haftaya rahat giriyor.

Futbol Ligi'nde son iki haftaya girilirken Amed Sportif Faaliyetler kadın futbol takımı, TFF tarafından sezon başında statü değişikliği yapılarak küme düşme kaldırıldığı için rahat bir sezon geçiriyor. Haftalardır galibiyet elde edemeyen ve 14 puan toplayabilen Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul ekipleri Kireçburnu ve Fatih Vatanspor'la aynı puana sahip. Attığı 16 gole karşılık kalesinde 37 gol gören Amedspor'un ligde iki maçı kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler, 21 Nisan Pazar günü saat 12.30'da İstanbul'da Fatih Vatanspor'la karşılaşacak. Son haftadaki rakip ise önümüzdeki hafta Diyarbakır'da lider Algspor olacak.