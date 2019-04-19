İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Amed Sportif'in kadın futbolcular rahatladı

Kadınlar 1.

Futbol Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ligde bu sezon için küme düşme TFF tarafından kaldırıldığı için son iki haftaya rahat giriyor.


Futbol Ligi'nde son iki haftaya girilirken Amed Sportif Faaliyetler kadın futbol takımı, TFF tarafından sezon başında statü değişikliği yapılarak küme düşme kaldırıldığı için rahat bir sezon geçiriyor. Haftalardır galibiyet elde edemeyen ve 14 puan toplayabilen Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul ekipleri Kireçburnu ve Fatih Vatanspor'la aynı puana sahip. Attığı 16 gole karşılık kalesinde 37 gol gören Amedspor'un ligde iki maçı kaldı.


Amed Sportif Faaliyetler, 21 Nisan Pazar günü saat 12.30'da İstanbul'da Fatih Vatanspor'la karşılaşacak. Son haftadaki rakip ise önümüzdeki hafta Diyarbakır'da lider Algspor olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.