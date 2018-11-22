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Amed Sportifli kadın futbolcular sıkı çalışıyor

Kadınlar 1.

Liginde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de Hakkari Gücüspor maçı hazırlıkları devam ediyor. 25 Kasım cumartesi günü kendi sahasında yapacağı müsabakaya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.


Geçen hafta Trabzon İdmanocağı'nın sahaya çıkmaması nedeniyle haftayı 3 puanla kapatan Amed Sportif Faaliyetler, Hakkari Gücüspor maçını da kayıpsız atlatıp, çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Bilal Yakut gözetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, eksik çalıştı. Üniversite okuyan futbolcuların yer almadığı idman akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Oldukça yoğun geçen çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Amed Sportif Faaliyetlerin ligde 7 puanı bulunuyor.

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