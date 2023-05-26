Amedspor, 24 Erzincanspor'a yenilerek play-off turunda elendi

Lig Beyaz Grup play-off 1. eleme turunda sahasında Amedspor, 24 Erzincanspor'a 1-0 yenilerek elendi. Taraftarlar takımı protesto etti, yönetimi de istifaya çağırdı.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, 20 bin taraftarın desteğiyle 1. Lig'e çıkmak için play-off 1. tur eleme maçında sahasında 24 Erzincanspor'u ağırladı. Maç boyunca hücumda etkili olamayan ve pozisyona giremeyen Amedspor, 83. dakikada kalesinde gördüğü golle yıkıldı. 90 dakikanın sonunda Amedspor, bir kez daha Spor Toto 1. Lig hayaline veda etti.

Taraftarlardan yönetime tepki

Takımını şampiyonluğu kaçırmasından sonra play-off'ta da hayal kırıklığı yaşayarak 1. Lig hedefini bir başka bahara bırakmasına sert tepki gösteren taraftar, hakem Ümit Öztürk'ün bitiş düdüğünden sonra yönetimi istifaya davet etti.

Taraftarlar arasında olay

Maçın 62. dakikasında tribünde Amedspor taraftarları arasında bilinmeyen bir nedenle olay çıkarken, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylar nedeniyle hakem bir süre oyunu durdurdu. Amedspor'lu bir taraftar ise 24Erzincanspor'un attığı golden sonra fenalaştı. Saha içine alınan taraftara sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra kendine gelen taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.