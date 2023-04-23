Amedspor, 4-1'lik galibiyetle play-0ff'a kalmayı garantiledi

Amedspor, deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'u 4-1 mağlup ederek bitime 4 hafta kala play-off'a kalmayı önemli ölçüde garantiledi.

Şampiyonluk şansını kaçıran Amedspor, elindeki tek hedef olan play-off için bir engeli daha aştı. Hafta içinde küme düşmesi kesinleşen Tarsus İdman Yurdu'nu 8-0 mağlup eden Amedspor, lige veda eden bir diğer takım Bayburt Özel İdarespor'u da farklı mağlup etti. Golsüz sona eren ilk 45 dakikada etkili olamayan Amedspor, ikinci devrenin ilk dakikalarında bulduğu gollerle rakibin direncini kırdı.

Amedspor'un gollerini 52 ve 54.dakikalarda Yasin Abdioğlu, 57.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk ve 90+1.dakikada Çekdar Orhan kaydetti. Bayburt temsilcisinin tek golünü Halil İbrahim Öner kaydetti.

Amedspor, önümüzdeki hafta hem kendisi hem komşu kent takımı Batman Petrolspor için son derece kritik önem taşıyan maça çıkacak. Batman Petrolspor'un ligde kalmak için çekiştiği İnegölspor'la 30 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Amedspor, bu maçı kazanması halinde bitime 3 hafta kala Play-Off'u garantileyecek. Batman Petrolspor ve İnegölspor, 38'er puana sahip. Batman Petrolspor, sahasında Menemen FK'yı ağırlayacak. Amedspor'un kazanması durumunda hem kendisi Play-Off'a kalacak, hem Batman Petrolspor ligde kalma yolunda avantaj sağlayacak.