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Amedspor, 5 ay sonra deplasmanda kazandı

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Ankara deplasmanından 3 puanla döndü. Amedspor, 2-1'lik Hacettepespor maçıyla 5 ay sonra bir deplasman maçını kazanmış oldu.


com 2. Lig Beyaz Grupta üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan Amedspor, başkent Ankara'dan şen döndü. Ligde kalma mücadelesi veren Hacettepespor karşısında maçın ilk 45 dakikasını Sarp Ekinci'nin golüyle 1-0 yenik kapatan Amedspor, ikinci 45 dakikada açılarak galibiyete ulaştı. 66. dakikada skoru eşitleyen Sinan, 2 dakika sonra ise galibiyeti getiren golü kaydetti.


Amedspor, Ekim 2020 tarihinden sonra ilk kez deplasmandan 3 puanla döndü. Puanını 38'e çıkaran Amedspor, Play-Off için iddialı hale geldi.

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