Amedspor, Ahmet Yıldırım ile yollarını ayırdı

Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında büyük yara alan Amedspor, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, sahasında lider Çorum FK'ya 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçı kaybeden Amedspor yenilginin faturasını Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ve ekibine keserek yollarını ayırdı. Yeşil-kırmızı takım, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Amespor, sosyal medyasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amedspor Yönetim Kurulu Profesyonel Futbol A Takım Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet Yıldırım hocaya ve ekibine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.