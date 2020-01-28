Amedspor, İbrahim Cezayir'e emanet

Lig Beyaz Grup takımlarından Amedspor'un yeni teknik patronu İbrahim Cezayir oldu. İki sezon önce de Amedspor'da görev yapan Cezayir takımın başına geçti.

Geçen hafta teknik direktörleriyle yollarını ayıran Diyarbakır takımlarının yeni çalıştırıcıları belli oldu. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor'da teknik patronluk koltuğuna İbrahim Cezayir oturdu. İki sezon önce Ahmet Akçan'ın yardımcısı olarak göreve gelen ve daha sonra Akçan'ın ayrılmasıyla teknik direktör olarak kalan Cezayir, bir kez daha teknik direktör olarak Amedspor'da göreve başladı. Amedspor'dan sonra Niğde Anadolu FK ve Galatasaray U19 takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam takımın başına geçerek takımı pazar günü oynanacak Hekimoğlu Trabzon maçına hazırlamaya başladı.