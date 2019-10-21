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Amedspor iç saha maçlarında kayıp

Amedspor, kendi sahasındaki son galibiyetini 3 Nisan 2019’da Ankara Demirspor’u 3-2 yenerek elde etti.

Amedspor, kendi sahasındaki son galibiyetini 3 Nisan 2019'da Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek elde etti. Bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçında tam 11 puan kaybetti.


2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amedspor, geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 8 puan toplayabildi. Rakip kalelere bıraktığı 4 gole karşılık kalesinde 8 gol gören Amedspor, en büyük hüsranı kendi sahasında yaşadı. Diyarbakır'daki son galibiyetini 3 Nisan 2019'da Ankara Demirspor'a karşı elde eden Amedspor, o tarihten sonra evinde oynadığı 7 maçta da taraftarlarını güldüremedi.



İç sahada beraberlik serisi


Bu sezon kendi sahasında 5 maça çıkan Amedspor, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galip gelemedi. İlk haftada Sancaktepe'ye 2-1 yenilirken, daha sonra Hacettepe, Şanlıurfaspor ve Samsunspor'la 0-0, Gümüşhanespor'la da 1-1 berabere kaldı.


Evindeki 5 maçta sadece 2 gol atabilen Amedspor, en büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşıyor.

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