Amedspor, iki maç sonra galip geldi

Amedspor, sahasında ağırladığı play-off yarışındaki önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u Yasin Abdioğlu'nun 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off potası içerisinde yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf Amedspor oldu. Sezonun ilk yarısını deplasmanda 2-1 yendiği Esenler Erokspor'u sahasında da 1-0'la geçen Amedspor, olası ikili averaj hesaplarında da avantaj sağladı.

Galibiyeti getiren gol 12. dakikada geldi. Mehmet Alaedinoğlu'nun hazırladığı pozisyonda Yasin Abdioğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Maçın genelinde etkili olan Amedspor bitirici noktalarda başarılı olamayınca 3 puanı tek golle aldı.

Öte yandan iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Esenler Eroksporlu Alper Kahraman, rakibine yaptığı faulün ardında 62. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Amedspor'dan da Kerem Çağatay, 85. dakikada rakip futbolcuya faul yaptığı için çift sarıdan kırmızı kart gördü ve iki takım da mücadeleyi 10'ar kişi tamamladı.

Puanını 51'e çıkaran Amedspor, sıralamada üçüncü sıraya yükseldi.

Amedspor, gelecek hafta 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak.