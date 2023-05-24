Amedspor ilk raunta çıkıyor

tur karşılaşmasında yarın Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleden galip ayrılan takım 2. tura yükselecek.

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamaya hak kazanan Amedspor, Play-Off mücadelesine yarın başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Amedspor, sezonu 5. sırada tamamlayan Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleden galip ayrılan taraf 2. tura yükselecek. 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak ve burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı vuruşları belirleyecek.

İki takım arasında normal lig sezonunda oynanan 2 maçı da Erzincan ekibi kazandı. Konuk takımın başında Amedspor'un eski teknik patronu Ahmet Yıldırım yer alıyor.

Amedspor-24Erzincanspor eşleşmesinin galibi 2. turda Esenler Erokspor-Ankaraspor maçının galibiyle eşleşecek. 2. tur maçları çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Yarınki Esenler Erokspor-Ankaraspor mücadelesi de saat 20.00'de başlayacak.