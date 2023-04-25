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Amedspor Kadın Futbol Takımı, play-off ilk maçında avantaj elde etti

TFF Kadınlar Süper Lig takımlarından Amedspor, play-off birinci tur ilk karşılaşmasında deplasmanda Zonguldak KDZ Ereğli Belediyespor’la 1-1 beraber kalarak rövanş maçında avantaj elde etti.

TFF Kadınlar Süper Lig takımlarından Amedspor, play-off birinci tur ilk karşılaşmasında deplasmanda Zonguldak KDZ Ereğli Belediyespor'la 1-1 beraber kalarak rövanş maçında avantaj elde etti.


TFF Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Amedspor Kadın Futbol Takımı, ligi 28 puanla dördüncü sırada tamamlayarak play-off'a kalma başarısı elde etti. Yeşil-kırmızılı ekip, play-off'un birinci tur ilk maçını deplasmanda A Grubu'nda yer alan Zonguldak KDZ. Ereğli Belediyespor ile oynadı. Yeşil-kırmızılı takım, maçın 7. dakikasında yediği erken golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik kapattı.


İkinci yarıya iyi başlayan Amedspor, arka arkaya bulduğu gol fırsatlarını iyi değerlendirmedi. Maçın 68. dakikasında Amedspor adına çok şık bir gol atan Benie, takımına beraberlik gölünü kaydetti.


Mücadelede başka goller olmayınca maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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