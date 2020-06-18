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Amedspor kongresi pandemi yasağına takıldı

Geçen hafta çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen ve yarın yapılacağı açıklanan Amedspor olağanüstü kongresi bu kez İçişleri Bakanlığı’nın tip korona virüs salgını nedeniyle uyguladığı toplanma yasağı nedeniyle ertelendi.

Geçen hafta çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen ve yarın yapılacağı açıklanan Amedspor olağanüstü kongresi bu kez İçişleri Bakanlığı'nın tip korona virüs salgını nedeniyle uyguladığı toplanma yasağı nedeniyle ertelendi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor'un olağanüstü genel kurulu bu kez de İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uyguladığı toplanma yasağı kararına takıldı. Geçen hafta çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen ve yarın yapılacağı açıklanan Amedspor toplanma yasağı nedeniyle ertelendi.


Dernekler İl Müdürlüğü kararıyla ertelenen kongrenin yeni tarihinin önümüzdeki günlerde ilan edileceği açıklandı.

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