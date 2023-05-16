Amedspor, play-off biletini aldı

Amedspor, play-off iddiasıyla Diyarbakır'a gelen Düzcespor'u Yasin Abdioğlu'nun 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta 4-0 gibi net bir skorla yenerek ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'u garantiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, üst üste ikinci kez play-off oynamaya hak kazandı. Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle hafta içine alınan maçta Düzcespor'la Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Amedspor, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle farklı mağlup etti.

Amedspor'un gollerini 43, 47 ve 70. dakikalarda Yasin Abdioğlu ile 90. dakikada Çekdar Orhan kaydetti. Puanını 60'a yükselten Amedspor, puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. Amedspor, normal sezonun son haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.

Play-off ilk turundaki rakibi ve tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanacak ilk tur maçının yeri Cumartesi günü belli olacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kendi sahasında Isparta 32Spor'u 2-1 mağlup eden Çorum FK, son hafta maçları öncesinde şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor şampiyonluğunu ilan ederek 1.Lig'e terfi eden taraf oldu.

Şanlıurfaspor'un play-off avantajı

Statü gereği TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Şanlıurfaspor, statü gereği Play-Off'un ilk 2 turunda maç oynamadan doğrudan yarı finale kalma hakkı kazandı.

Play-off 1. turunda normal sezonu 3. tamamlayan takım ve 6. takım, 4. bitiren takım ile 5. tamamlayan takım eşleşecek. 1. Tur karşılaşmaları tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanıp, maçlar 3. ve 4. takımların sahalarında yapılacak. Play-Off'un 2. ve 3. tur maçları ise çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Beyaz ve Kırmızı Grup birincileri arasında oynanacak final maçını kazanan takım TFF 1.Lig'e çıkacak.

Play-Off maçlarının takvimi 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmalarından sonra TFF tarafından açıklanacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligde kalma savaşı veren Batman Petrolspor, kendi sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı, son hafta öncesinde küme düşme hattının üzerine çıktı.

Batman temsilcisi, normal sezonun son haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.

Petrolspor, bu maçı kazanması halinde diğer maçların sonuçlarını beklemeden ligde kalacak.

Son haftada ayrıca Nazilli Belediyespor - Bursaspor, İnegölspor - Tarsus İdman Yurdu ve Isparta 32Spor - Sivas Belediyespor maçları oynanacak.