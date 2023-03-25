Amedspor, sahasında Çorum'a kaybetti

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, evinde lider Çorum Futbol Kulübüne 2-0 yenildi.

Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maçta Amedspor, kendi sahasında lider Çorum FK'ya 2-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Rakiplerine göre 1 maçı fazla olan Amedspor, 47 puanda kalarak haftayı üçüncü sırada tamamladı. 1 maçı eksik olan lider Çorum FK puanını 51'e yükseltti. Deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor ise puanını 50'ye çıkararak 1 maç eksikle ikinci sırada yer aldı.

Maçtan sonra Amedspor'lu taraftarlar, Çorum temsilcisini tribünlere çağırarak alkışladı. Taraftarlar, Amedspor teknik direktörü Ahmet Yıldırım'ı istifaya davet etti.

Maçın ardından saha içinde oyuncularla mini bir toplantı yapan Yıldırım, istifa sinyali verdi.

Amedspor, 29 Mart Çarşamba günü deplasmanda Sivas Belediyespor'la karşı karşıya geldikten sonra 2 Nisan Pazar gününü maç yapmadan bay geçirecek.