Amedspor, şampiyonluk yolunda yara aldı

Lig ekiplerinden Amedspor, Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 beraber kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Lig Beyaz Grup'ta zirve hesapları yapan Amedspor, camiasını şok eden sonuçlar almaya devam ediyor. Geçen hafta sonunda evinde lider Çorum FK'ya 2-0 yenilerek yarışta ağır yara alan Amedspor, bu kez de son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşmek üzere olan Sivas Belediyespor'a puan kaptırdı.

Ahmet Yıldırım'ın istifası sonrasında henüz yeni teknik direktör arayışlarını sonuçlandıramayan Amedspor, maça U19 takımı teknik sorumlusu Erhan Ölker yönetiminde çıktı.

Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Amedspor, 36.dakikada Serdar Eylik'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci 45 dakikada şok goller ev sahibinden geldi. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Sivas ekibi 76.dakikada Zihni Temelci'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip 90.dakikada Furkan Sağman'la 2-1 öne geçerek Amedspor cephesinde şok etkisine neden oldu. 90+5.dakikada kaptan Mehmet Alaeddinoğlu, attığı golle yenilgiyi önleyen isim oldu.

Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran Amedspor, 1'er maçı eksik olan lider Çorum FK (54) ve Şanlıurfaspor'un (53) ardında haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Amedspor, bu hafta sonunu bay geçirecek, haftaya rakip E.Erokspor

Bu sezon sadece 14 gol atıp kalesinde 53 gol gören zayıf rakibine puan kaptıran Amedspor, şampiyonluk şansını önemli ölçüde yitirdi. Kalan 8 haftada hedef Play-Off olacak. Ancak burada da takımların puanlarının birbirine çok yakın olması taraftarları endişelendiriyor.

Amedspor, bu hafta sonu oynanacak 30.hafta maçlarını bay geçirecek ve 8 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'da 46 puanlı Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.