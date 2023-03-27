Amedspor, Sivas Belediyespor maçına U-19 takım antrenörleri ile çıkacak

Lig ekiplerinden Amedspor, 29 Mart'ta Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya Alt yapı sorumlusu ve U-19 takımı antrenörleri Kenan Dişli ve Erhan Öker ile çıkacak.

Lig ekibi Amedspor, iki hafta kendi evinde üst üstte rakiplerine puan kaptırması şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Yeşil-kırmızı bu hafta kendi sahasında karşılaştığı lider Çorumspor'da puan kaptırmanın cezasını teknik direktörü Ahmet Yıldırım'a kesildi.

Yıldırım ile karşılıklı olarak yollarını ayıran yeşil-kırmızılı ekip, yeni teknik direktör arayışına sürdürmeye devam ederken, deplasmanda oynayacağı zorlu Sivas Belediyespor maçına alt yapı sorumlusu ve U-19 takımının antrenörleri Kenan Dişli ve Erhan Öker'le çıkacak.

Amedspor, Sivas Belediyespor maçı sonrası ligde BAY geçecek

Amedspor, 29 Mart 2023 Çarşamba günü Saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu Sivas Belediye spor ile Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızı takım 2 Nisan Pazar gününü maç yapmadan BAY geçirecek.