Amedspor, Tarsus maçına kilitlendi

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, ligin 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdunu konuk edecek.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, 15 Nisan'da saat 15.00'te konuk edeceği ligde kalma mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdunu yenerek taraftarlarına Ankaraspor yenilgisini unutturmak istiyor. Yeşil-kırmızılı takım, rakibi karşısında kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyor.

Amedspor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Akan, gecen hafta deplasmanda oynanan Ankaraspor maçını değerlendirdi. Ankara deplasmanında yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduklarını dile getiren Akan, “Ankaraspor maçından beklenmedik bir yenilgi alarak sahadan ayrılmanın üzüntüsünü ve moral bozukluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Ankaraspor maçında deplasman fobisini yenmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyorduk. Olmadı, üzgünüz ama önümüzde daha 6 final gibi maçlarımız var bu maçlarımızı kazanarak play- off yolunda ilk 3'te bitirmek istiyoruz. Kaos ve geçiş oyununu iyi oynayan dirençli ve genç oyunculardan kurulu bir takıma karşı oyuna kontrollü başladık. Rakibi istediğimiz kurguya sokmamıza rağmen maalesef dirençli ve yakın oynama konusunda başarılı olamadık. Rakibimize karşı yaptığımız alan daraltma ve temaslı baskılarımızda etkili olamayınca arkamıza atılan toplarla rakibimiz etkinlik sağladı. Hücumda ve 3. bölgede hareketlilik, top tutma, çoğalma ve geçiş oyununda etkili olamadık ve Ankaraspor takımı skor üstünlüğünü sağladı. İkinci yarıdaki hamlelerimize, baskılı ve dirençli oyunumuza rağmen maalesef rakip skor üstünlüğünü korudu” dedi.