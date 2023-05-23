Amedspor tekerlekli sandalye basketbol takımı 1. Lig'de

Lig'e yükselmeye hak kazandı.

11 takımın bulunduğu ve 27 Kasım 2022 tarihinde başlayan sezonda, 7 galibiyet 2 mağlubiyet ile 2. sırada bulunduğu ve ligin ilk yarı maçlarının bitimine 1 maç kala 6 Şubat depreminin yaşanmasıyla liglere ara verildi. Liglerin uzun bir süre oynanmaması üzerine federasyon kulüplerle görüşerek ligi bu şekilde tescil edeceklerini bildirdi. Alınan karar doğrultusunda Diyarbakır ekibi, 1. Lig'e çıkmış oldu.

Amedspor Engelli Basketbol Takım Antrenörü Ramazan Deniz, sezon boyunca yürekleriyle basketbol oynayan sporculara teşekkür ettiğini belirterek, “Her zaman tüm destekleriyle yanımızda olan yöneticilerimize maçlarımıza gelen taraftarlarımıza, bizlere sürekli destek olan ailelerimize, hakemlerimize teşekkür ederim” dedi.