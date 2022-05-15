Amedspor tur için sahaya çıkıyor

Lig'de Play-Off çeyrek final rövanş maçında yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Tarsus'ta oynanan ve 0-0 biten ilk maçın ardında iki takım bu kez Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Amedspor'un tek hedefi, taraftarlarının muhteşem desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmak ve yarı finale yükselmek.

Maçın hakemi Ordu'dan

90 dakikanın berabere sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak ve burada da eşitlik bozulmadığı takdirde turu geçen takımı şeri penaltı vuruşları belirleyecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ordu bölgesi hakemi Adem Cinek yönetecek.

Taraftara açık antrenman yaptı

Amedspor, maç öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı statta taraftarlara açık şekilde yaptı. Çalışmayı izleyen çok sayıda taraftar, takıma destek verdi. Yarın ki maçta turu geçen takım, yarı finalde Karacabey Belediyespor - Isparta 32Spor eşleşmesinde turu geçen takımla yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçları 20-24 Mayıs'ta oynanacak.