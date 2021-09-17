İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amedspor'a İstanbul bölgesi hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak olan Amedspor, hazırlıklarını mutlak 3 puan hedefiyle sürdürürken, müsabakada görev yapacak hakemler açıklandı.


Diyarbakır Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak maçın orta hakemliğini İstanbul'dan Burak Taşkınsoy yerine getirecek. İki hafta sonunda 3 puanı bulunan Amedspor'un 6 puana sahip Aydın temsilcisi ile karşı karşıya geleceği mücadelede Sinan Bilen ve Şafak Nalbantoğlu yardımcı hakemlik görevinde bulunacak. 4. hakemlik görevini ise Serdar Akkoçoğlu yerine getirecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.