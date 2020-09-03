Amedspor'da iç transfer tamam

Bu isimler Mansur Çalar, Abdullah Çetin, Yusuf Yağmur, Bünyamin Yürür, Muhlis istemi, Batuhan Kurt, Seymen Yağmur, Şiyar Sayyiğit ve Ramazan Çeri olarak açıklandı.

19-20 Eylül'de başlayacak lig maratonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Amedspor, yeni sezon için Bolu'da kampa girdi. Kamp çalışmaları 10 gün sürecek, ardında takım ligin ilk haftasında kendi sahasında Anagold 24Erzicanspor'la yapacağı maç için Diyarbakır'a gelecek.

Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'den Abdullah Yiğiter ve Deniz Yılmaz, Kırşehir Belediyespor'dan Ümit Karaal ve Bekir Sevgi, Hacettepespor'dan Recep Eren, Başkent Akademi'den Emrah Taysi ve Zeki Korkmaz ile 1922 Konyaspor'dan Anıl Şahin'i transfer eden yönetim, bazı mevkilere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.