Amedspor'da ikinci kez Aykan Atik dönemi

Amedspor, geçen sezonun bitimine 6 maç kala yollarını ayırdığı Aykan Atik'i ikinci kez teknik direktörlük görevine getirdi.

Geçen sezona Aykan Atik ile başlayan Amedspor, sezonun sona ermesine az bir süre kala yollarını ayırmış ve sezonu Özcan Kızıltan ile tamamlamıştı. Geçen hafta görevine son verilen Mesut Toros'un yerine gelen Atik, böylece 7 ay sonra yeniden Amedspor'a döndü.

Atik, takımla ilk idmanına çıktı

Bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek olan Amedspor, gelecek hafta ise Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir sonraki sezon için ligde yer alma hakkı saklı kalmak şartıyla ligden çekilen Kastamonuspor'a karşı hükmen galip gelecek. Amedspor, 14 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak.