İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amedspor'da zonguldak alarmı

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grupta kendi sahasında Hacettepespor'u 1-0 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde eden Amedspor, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la yapacağı 6. hafta maçına odaklandı.


Kırmızı kart cezalısı Erman'ın dışında eksiği olmayan Amedspor, evindeki hazırlıklarını bugün tamamlayarak salı günü Zonguldak'a gidecek. Bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçı da gol atamadan kaybeden Amedspor, bu alandaki ilk puan veya puanlarını Zonguldak'ta almak istiyor.


Hacettepespor maçında oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren golü kaydeden genç futbolcu Muhlis'in performansı hücumda zorlanan teknik heyet için umut oldu. Geçtiğimiz yıllarda da kritik gollere imza atan Muhlis'in bundan sonraki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.


Öte yandan Amedspor, ilk 5 haftada gördüğü kartlarla dikkat çekti. 2 kırmızı ve 13 sarı kart çıkan Amedspor'da futbolcular teknik heyet tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.