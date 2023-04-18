Amedspor'da zorlu play-off virajı

Lig Beyaz Grup 33. haftasında yarın Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Diyarbakır ekibinde aynı zamanda gözler ligde play-off'a kalma mücadelesi veren yakın takipçileri Esenler Erokspor ve Ankaraspor maçlarında olacak.

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 51 puanla üçüncü sırada bulunan Amedspor, yarın günü saat 15.00'te evinde ligde kalma mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu'yla karşılaşacak. Rakibini yenerek taraftarlarına Ankaraspor yenilgisini unutturmak isteyen Amedspor'da, bir yandan da gözler aynı saatlerde sırasıyla 49 puanla dördünü sıradaki Esenler Erokspor ile beşinci basamaktaki 48 puanlı Ankaraspor maçlarında olacak. Amedspor, play-off yolunda yakın takipçilerinin puan kayıpları halinde büyük avantaj sağlamış olacak.

Önlerinde 6 final gibi maç olduğunu aktaran yeşil-kırmızı ekibin teknik direktörü Bülent Akan, “Play-off yolunda ligi üçüncü sırada bitirmek çok önemli bizim için. Onun bilincinde çalışmalarımızı yaptık. Öncelikli olarak yarınki zorlu Tarsus İdman Yurdu maçını kazanmak olacaktır. Rakibimizin durumu belli. Tarsus İdman Yurdu ligde kalma ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir takım. Bu gibi maçlar her zaman zorlu geçer, diğerler maçlar kadar zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. Onun için hazırlıklarımızı tamamladık” şeklinde konuştu.

Ligde durumlarının belli olduğunu hatırlatan Akın, “Kalan 5 maçımızı alarak ligi üçüncü sırada bitirerek play-off'ta avantajlı duruma gelmek istiyoruz. Yapacağımız Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasından mutlak galibiyetle ayrılmak kadar rakiplerimizin puan veya puanlar kaybetmeleri de o kadar önemli. Aynı saatlerde oynanacak olan Esenler Erokspor, konuk edeceği Ankaraspor maçlarından çıkacak sonuç bizim için önemlidir” ifadelerini kullandı.