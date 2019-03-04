Amedspor'dan ‘jilet' açıklaması

Amedsportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, gergin geçen Sakaryaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Mansur Çalar'ın elinde herhangi bir delici kesici alet olmamasına rağmen, elinde bir şey varmış gibi izlenim verilmiştir. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan rakip takım oyuncusu Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Amedsportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, yöneticileri ile birlikte kulüp binasında Sakaryaspor maçında yaşananlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Önceki gün oynadıkları Sakaryaspor maçında, rakip takım oyuncusu Dilaver Güçlü'nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hakaretin sporcu ve taraftarları tahrik ettiğini savunan Karakaş, adı geçen sporcunun bununla da kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübesi ve taraftara giderek yaptığı el kol hareketlerle tahrikine devam ettiğini söyledi. Başkan Karakaş, “Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç sürecince hareketlerine devam etmiştir. Sporcunun yaptığı bu hareketler, maçın da sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve yayıncı kuruluşu, sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde jilet olduğu, jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde bir algı operasyonu başlatmıştır. Sosyal medyaya servis edilen görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde herhangi bir delici, kesici alet olmamasına rağmen, sporcunun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerinde televizyonların logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış gibi izlenim verilmiştir. Görüntüler dikkatle izlendiğinde sporcumuzun elinde herhangi bir delici veya kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nın ıslıklandığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır. Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını da taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan rakip takım oyuncusu Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

“Toplumu ayrıştıracak davranışları kınıyoruz”

Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kulüplerinin kınadığını dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

“Yeşil sahalarda kardeşliğin, dostluğun yeşermesini diliyoruz. Bir önceki devre, Sakaryaspor ile yapılan maçta, yöneticilerimiz, futbolcularımız Sakarya'da bir saldırıya uğradılar. Orada hem yedek kulübesinde olsun hem soyunma odasında olsun, ciddi manada darp edildiler. O günden bugüne devam eden bir gerginlik vardı. Maç öncesi bu kentin dinamikleri ile beraber gerek STK başkanları gerek valilik, gerek emniyet tüm taraftar grupları ile beraber bir basın açıklaması yaptık. Bu gergin havayı durdurarak sağduyu çağrısı yaptık ve başarı da olduğunu düşünüyorum, maç esnasında taraftarlarımız herhangi bir şiddete başvurmadan bu süreci en iyi şekilde tamamlamıştır.”

“Spor sahalarının kardeşliğin, dostluğun yeşermesi gereken alanlardır”

Spor sahalarının, kardeşliğin dostluğun yeşermesi gereken alanlar olduğunu vurgulayan Amedsportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sporda siz kaybedersiniz, kazanırsınız bu sporun doğasında vardır. Sizin 3 puan uğruna kalkıp bu kulübü ve bizim Sakaryaspor'un taraftarları ile kulübümüz arasında böyle bir gerginlik düşmanlık oluşturma hakkınız yoktur. Dün itibari ile emniyetin oyuncumuzun aldığı ifadesi var, karşı takımın birkaç oyuncusu suç duyurusunda bulunmuş, oyuncumuz şu esnada avukatlarımız ile beraber savcılığa ifade vermeye gittiler. Bununla ilgili biz de suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında siyasete yer olmaz, bu kadar gergin bir ortamda taraftarları tahrik edecek hareketlerde bulunamazsınız.”

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Amedspor oyuncusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlattı. Çalar'ın adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor.