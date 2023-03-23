Amedspor'dan taraftarlarına destek çağrısı

Cumartesi günü lig lideri Çorum FK ile karşılaşacak olan Amedspor'da Başkan Selahattin Yıldırım, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını dile getirerek taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Çorum ekibinin sezonun ilk yarısında kendilerini en iyi şekilde ağırladığını kaydeden Yıldırım, kendilerinin de aynı şekilde davranacağını ifade etti. Yıldırım, “Ligin sonuna doğru yaklaşırken şampiyonluk yolunda direkt rakiplerimizden Çorumspor'u cumartesi günü kendi sahamızda konuk edeceğiz. Geçirdiğimiz zorlu süreçlerden kurtulup geleceğe daha umutla baktığımız zorlu Çorumspor maçını cumartesi oynayacağız. Ligin ilk devresinde oynanan maçta bizlere son derece misafirperver davranan Çorumspor yönetimini ve takımını biz de aynı şekilde misafir edeceğiz" dedi.

"Tam destek bekliyoruz"

Maçın öneminin bir hayli fazla olduğunu belirten Yıldırım, taraftarlardan tam destek beklediklerini söyledi. Yıldırım, "Yendiğimiz takdirde şampiyonluk yolunda büyük bir virajı geçeceğimiz ve rakiplere karşı çok avantajlı konuma geleceğimiz bu maçta değerli taraftar ve halkımızdan isteğimiz, bu maçta takımımızı yalnız bırakmamaları ve 90 dakika son nefesimize kadar Amed diye destek olmalarıdır" ifadelerinde bulundu.