Amedsporlu Cengiz Ötkün, şampiyonluk istiyor

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedsporlu Cengiz Ötkün, play-off ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını söyledi.

Amedspor'un başarılı futbolcusu Cengiz Ötkün, sezon sonunda play-off ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını belirtti. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Ötkün, "Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Bundan başka bir şey düşünmüyoruz. Takımdaki herkes bunun için çalışıyor ve emek veriyoruz. İnşallah bu sezonun sonunda 1. Lig'e çıkıp, kupayı kaldırmayı çok istiyoruz" dedi.

Devre arasında Amedspor'a transfer olan sol kanat sol kanat oyuncusu Ötkün oynadığı 14 maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.