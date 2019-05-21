Amedsporlu futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yaralandı

Diyarbakır'da Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna ulaşması sonrası kutlama yapan taraftarların oluşturduğu konvoydaki bir araç, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Berat Han'a çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Han, tedavi altına alındı.

Olay, Pazar akşamı merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları esnasında konvoy yapan taraftarlar, yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Berat Han'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sporcu, geçici hafıza kaybı yaşayarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Genç futbolcunun geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenilirken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Geçmiş olsun Berat"

Kaza sonrası Amed Sportif Faaliyetler Kulübü açıklaması yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Ofis semtinde yolda geçmekte olan 19 yaşındaki profesyonel A takım sporcumuz Berat Han, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların oluşturduğu konvoyda bulunan bir aracın çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Çarpma olayı nedeniyle kısa süreli hafıza kaybı yaşayan sporcumuzun durumu iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an evvel sağlığına kavuşmasını dileriz” denildi.