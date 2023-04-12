Amedspor'un Ankara deplasmanındaki tek hedefi: Galibiyet

lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor, ligin 32. haftasında 15 Nisan 2023'te saat 15.00'da deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçından mutlak galibiyet almak istiyor.

TFF 2. lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor, 15 Nisan 2023'te Play-Off yolunda mücadele eden Ankaraspor maçından mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Yeşil-Kırmızı ekibin yeni teknik direktörü Bülent Akan, “Hedefimiz olan şampiyonluk yollunda yara almadan ilerlemek istiyoruz. Bu hafta da zorlu geçecek. Ankaraspor deplasmanından mutlak galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligde kalan 7 maçımızı alarak şampiyonluk yoluna direkt olmasa bile Play-Off'a kalarak oradan çıkmak olacaktır. Takımda geçen hafta kendi evimizde bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren Esenler Erokspor galibiyetinin morali var. Futbolcularımız Ankaraspor maçının ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Sporcularımız antrenmanlarda hırslı ve istekli, çalışmaları gözlerden kaçmadı” dedi.