İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amedspor'un eski başkanlarından Avcı'nın test sonucu negatif çıktı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in eski kulüp başkanlarından İhsan Avcı'nın korona virüs testi sonuçları negatif olduğu belirtildi.


Diğer bulgular açısından koruma amaçlı olarak hastanedeki tedavisine devam edilen İhsan Avcının, bir süre daha gözetim altında kalacağı bildirildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:


“Yeni tip korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan eski kulüp başkanlarımızdan İhsan Avcı'nın test sonuçları negatif çıkmıştır. Diğer bulgular açısından koruma amaçlı olarak hastanedeki tedavisine devam edilmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak ailesinin ve sevenlerinin arasına dönmesini diliyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.