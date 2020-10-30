Amedspor'un yoğun programı başlıyor

com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, 18 günde 4'ü lig olmak üzere 5 maça çıkacak.

Ligde 31 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Sarıyer ile karşılaşacak olan Amedspor, 5 Kasım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupasında deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Amedspor'un yoğun maç programı 11 Kasımda kendi sahasında Manisa Futbol Kulübü ile yapacağı maçla devam edecek. Kırmızı-yeşil-beyazlı takım, 14 Kasımda deplasmanda Çorum FK ve 18 Kasımda Diyarbakır'da Kocaelispor'la karşılaşarak bu yoğun süreci tamamlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Amedspor, topladığı 12 puanla puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor.

Kale genç Abdullah Yiğiter'e emanet

Galibiyet serisi yakalayan Amedspor, kadrosunda genç futbolculara yer vermesiyle de dikkat çekiyor. 2000 doğumlu kaleci Abdullah Yiğiter ve 2001 doğumlu Şiyar Sayyiğit takımda forma giymeye başladı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve eski milli kaleci Murat Yiğiter'in oğlu olan Abdullah Yiğiter, çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Bekir Demircan'dan devraldığı kalede son iki maçta ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti.