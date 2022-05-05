İhlas Haber Ajansı

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Ana sayaçlarla kayıp ve kaçak su kullanımına önlem

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp ve kaçak su kullanımın önüne geçmek için, hane ve işyerlerinin yer aldığı sitelere ana sayaç monte ediyor.


DİSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında vatandaşların haklarını korumak amacıyla kayıp-kaçağa yönelik çalışmalarını kent merkezi ve ilçelerde sürdürüyor. Ana sayaç uygulamasıyla yeşil alan, yangın hidrantı, şamandıra, sığınaklar, yüzme havuzu ve depoları bünyesinde barındıran tüketimin fazla olduğu sitelerde kayıp-kaçak içme suyu kullanımının önüne geçiliyor.


DİSKİ ekipleri, 996 merkezde, 147 de ilçelerde olmak üzere belirlediği toplam bin 133 siteye ana sayaç monte edecek. Bahçe ve bostanlarda kaçak sulamalarının önüne geçmek için de kırsal mahallelerde belirlenen alanlarda ana sayaçlar takılacak. Ana sayaçlarla tüketilen su, tahakkuk oranları, saha ve parsel üzerinde oluşan fiziki kaçakları da kolaylıkla tespit edebileceği bildirildi.

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