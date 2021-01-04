Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: ''PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırıyor'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2806 rakımlı Balbuka Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle beraber olmasının PKK sevici gazetecileri kudurttuğunu söyledi.

Sözen, İçişleri Bakanı Soylu'nun yılbaşı gecesini Van'da Balbuke Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde askerlerle geçirmesinin PKK sevici gazetecileri rahatsız ettiğini ifade etti. Sözen, "Yılbaşı gecesi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve beraberindekilerin yılbaşı gecesini Van'da 2806 rakımda Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde kahraman askerlerimizle geçirmesi ve kalekolda askerimizle bağdaş kurarak yemek yemesi başta Yılmaz Özdil olmak üzere birçok PKK sevicisi sözde gazetecileri kudurtmuş olmalı ki bakanımıza saldırıyorlar. Bu sözde gazetecilerin fırsatını buldukça Bakanımız Süleyman Soylu'ya saldırmalarının sebebi nedir? Çünkü bakanımızın askerimizle bağdaş kurup yemek yiyip çay içtiği Belbuka Tepe'de, Gabar'da, Cudi'de, Herekol'da birkaç yıl öncesine kadar PKK'lılar bu sözde gazetecilerle bağdaş kurup keyif çatıyorlardı. Vatandaştan çaldıkları hayvanların etleriyle yaptıkları ızgara ve kavurmaları midelerine tıkıyorlardı. Kandil'de PKK'nın sözde liderlerini ziyaret edip karşılıklı birbirlerine övgüler yağdırıp sözde kuracakları PKK devletinin hayalini kuruyorlardı. Sözde PKK elebaşları çocuk yaştaki kızlarla keyif çatıyorlardı. Buraları ziyaret eden bu sözde gazeteciler dönüşlerinde ceplerine sıkıştırılmış birkaç bin ABD dolarının verdiği keyifle işgal ettikleri gazete köşelerinde teröristlere mehdiyeler diziyorlardı. Şimdi buraları ziyaret edememenin, teröristlerle hasret giderememenin, haram kavurmaları yiyememenin, bol oksijenli ortamlarda kahve yudumlayamamanın ve PKK'nın dolarlarına konamamanın kudurmuşluğunu yaşıyorlar. Peki bu sözde gazetecileri kudurtan sadece bunlar mı, elbette ki hayır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun terör örgütlerine vurduğu darbelerle teröristlerin uykularını kaçırtması, çok sevdikleri PKK'ya katılımın olmaması, PKK'ya tarihin en ağır darbelerinin vurulup bitirilme noktasına getirilmesi, PKK yöneticilerinin 4-5 saatten fazla aynı yerde yaşayamamanın verdiği korkuyla yaşamaları ve sürekli yer değiştirmeleri, kaçacak delik aramaları, PKK'nın hakimiyet sürdüğü bütün alanların kritik üs bölgelerinin silahlı kuvvetlerimizin eline geçmesi, bir zamanlar PKK'nın saldırılarında 20-30 askerimizin şehit olduğu derme çatma karakollardan tüm hayat fonksiyonlarının olduğu kale kollarının yapılması, İHA ve SİHA'ların terör örgütlerine vurduğu darbeler, PKK'nın uyuşturucu, kara para trafiği ve kaçakçılık ile elde ettiği gelirlerinin kesilmesi, Avrupa ülkelerinin PKK'ya yaptığı yardımların çoğunun engellenmesi ve bu para trafiğinin kesilmesi, halka hizmet etmesi gereken HDP belediyelerine kayyım atanması ile birlikte PKK'ya sağladıkları eleman, para ve lojistik desteğin kesilmesi, bölge halkının PKK'dan desteğini kesmesi, PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'li yöneticilerin yargılanıp cezaevlerine konulması, PKK-FETÖ işbirliğinin tespit edilerek her iki örgütün devletimizin kurumlarının içine sızmış elemanlarının büyük ölçüde temizlenmesi, devletimizin bölgede ciddi yatırımlar yaparak PKK ve HDP'nin suistimal ettiği boşlukları ortadan kaldırması. Bu ve buna benzer sebepler PKK'yı ve HDP'yi bitirme noktasına getirdiğinden bu sözde PKK sevici gazetecileri kudurma noktasına getirmiştir. Bu PKK sevicilerine tavsiyemiz FETÖ'cü sözde gazetecilerin yaptığı gibi bu ülkeden biran önce pılınızı pırtınızı toplayın ve gidin. Çok sevdiğiniz Fransa'ya, Almanya'ya, ABD'ye gidip çok özlediğiniz FETÖ'cü arkadaşlarınıza kavuşup hasret giderin. Çünkü bu ülkede artık sizlere, sizin yalanlarınıza inanacak kimse kalmadı. Artık yalanlarınız bu ülkede para etmiyor. Ülkemizde kaldığınız müddetçe PKK'nın ve FETÖ'nün bitmesi, erimesi sizi çok üzecektir. İnşallah sevicisi ve yardakçısı olduğunuz PKK bitecek, sizlerde gün geçtikçe daha çok üzülecek ve daha da kuduracaksınız'' dedi.