Anadolu Yıldızlar Liginde Diyarbakır'dan çifte şampiyonluk

Mardin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol müsabakalarında Diyarbakır ekibi, iki şampiyonluk elde etti.

10 kız ve 10 erkek takımının yer aldığı grup müsabakalarında iki şampiyonluk elde eden Diyarbakır basketbol takımı, Türkiye Çeyrek Finallerine katılma hakkını elde etti. Diyarbakır Basketbol İl Temsilcisi Erol Çetin, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının organize ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakalarının tamamlandığını söyledi. Çetin, 3 gün süren müsabakalarda 10 kız ve 10 erkek takımının Türkiye Çeyrek Finallerine katlıma hakkını elde etmek için mücadele ettiğini belirtti. Çetin, hem kızlarda hem de erkeklerde Diyarbakır olarak iki birincilik elde ederek şampiyon olduklarını kaydetti. Çetin, “Mardin'de gerçekleşen grup müsabakaları Diyarbakır için mükemmel geçti. Kız ve erkek takımlarımız namağlup olarak grup şampiyonu olarak Türkiye Çeyrek Finallerine katılma hakkını elde ettiler. Bize bu sevinci yaşatan başta sporcularımız olmak üzere, teknik heyetimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Çeyrek final Diyarbakır'da

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Çeyrek Final müsabakalarının Diyarbakır'da yapılacağını vurgulayan Çetin, “Diyarbakır olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Çeyrek Final müsabakaları 8-10 Şubat tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleşecek. Hedefimiz çeyrek finalde de şampiyon olup, Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılmaktır. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Çetin, kendilerine büyük destek veren Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, çok teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.