Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi

Yükseliş Koleji idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler sağlıklı yaşam için hareketli olma konusunda farkındalık oluşturmak için anaokulu öğrencileriyle pedal çevirdi. Kayapınar trafik şube ekipleri eşliğinde yapılan bisiklet turu, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması, bu konularda yapılan uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflendiği kaydedildi.