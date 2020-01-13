İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anaokulu öğrencilerinden toprak çöpü yutar mı sergisi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteği ile Toprak Çöpü Yutar Mı Projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteği ile Toprak Çöpü Yutar Mı Projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi.


Çınar'da bulunan Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde Toprak Çöpü Yutar Mı Projesi kapsamında atık malzemelerden çeşitli ürünler yaptı. Atık malzemelerden çeşitli ürünler ortaya çıkaran öğrenciler bu eserleri okulda sergiledi. Sergiye Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Aziz İde, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.


İde, öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında atık malzemelerden çeşitli ürünler yaptıklarını söyledi. İde, “Öğrenciler yaptıkları eserleri okullarında sergiledi. Atık malzemelerden yapılan sergiyi gezdik. Öğrencilerin bu yaşta bilinçlendirilmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.