Annelerin direnişi devam ediyor

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 28 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ederken, oturma eylemine katılan ve 10 aydır oğlu Mustafa Biçer'in PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesi ile eylemi sürdürdüğünü belirten Rauf Biçer, "12 gündür buradayız. Allah'ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" dedi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 28 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ediyor. Ailelerin oturma eylemi sırasında polis ekipleri de HDP il binası girişi ile aileler arasında etten duvar örerken, sağlık ekipler ide hazır bekletiliyor. 12 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde bulunan Ayşegül - Rauf Biçer çifti çocukları Mustafa Biçer'den bir haber alabilmek için eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Somut adımlar atılacağına inandıklarını belirten Rauf Biçer, "Burada bulunan aile sayısı her geçen gün artıyor ve sayımız şu anda 28'e yükseldi. İnşallah umarım ki öbür aileler de sesimizi duyar ve bizlerin yanında olmak ve evlatlarını aramak için buraya gelirler. Bir çaba harcanmadan evlada kavuşulamaz diyorum. Korkmayın gelin hep birlikte evladınızı arayın hiç bir şey evladınız kadar değerli değildir diyorum" diye konuştu.

"Tehditlere aldırmayacağız"

Tehdit edildiklerini belirten Biçer, bu tehditlere aldırmayacaklarını söyledi. Biçer, "Bütün geride kalan gençler için de, inşallah gençler akıllarını başlarına alır ve bu oturan aileler anaları babalarıdır tehdit etmekten vazgeçerler. Buraya gelen bazı aileler tehdit yüzünden ertesi gün korktukları için gelemiyorlar. Aklınızı başınıza alın gençler, bu aileler sizin için buradalar. Allah'ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu.