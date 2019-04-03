Annesi yavru sincabı terk etti, köy öğretmenleri besledi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde annesi tarafından terk edilen yavru sincabı gören köy öğretmenleri, soğuktan titreyen hayvanı alıp okula getirdi. Duyarlı öğretmenler, aç havyanı avuçlarına alıp biberonla besledi.

Lice ilçesinde görevli köy öğretmenleri, ders arasında bahçede bir sincap gördü. Henüz dünyaya gözlerini yeni açmış sincabın soğuk havalar nedeniyle üşüdüğünü gören öğretmenler, annesini aramaya koyuldu. Çevrede annesinin olmaması üzerine sincap, öğretmenler odasında kaloriferin yanına getirildi. Yavru sincabın aç olduğunu düşünen duyarlı öğretmenler, biberona süt bırakarak hayvanı kendi elleri ile besledi. Bir kutunun içine pamuk döşeyen öğretmenler, hayvanın sıcak kalmasını sağladı.

Öğretmenlerin bu davranışı takdir topladı.