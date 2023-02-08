Antakya'da depreme yakalanan karı koca, Diyarbakır'da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Uzman Çavuş Muhammet ve eşi Bahar Topkaya, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Muhammet Topkaya, ikamet ettiği binanın yıkılması sonucu eşi Bahar Topkaya ile birlikte enkaz altında kaldı. AFAD, UMKE, Kızılay ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından cansız bedenlerine ulaşılan Topkaya çiftinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi.

Muhammet Topkaya, Hani ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası İlçe Mezarlığında, eşi Bahar Topkaya ise Belen Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.