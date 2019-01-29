Antalya'daki fırtına Diyarbakır'ı da vurdu

Antalya'da meydana gelen hortum ve dolu yağışlarından Diyarbakır da nasibini aldı. Bölgeden getirilen sebze ve meyve fiyatları tavan yaparken, komisyoncuların getirdiği ürünler de ellerinde kaldı.

Son dönemlerde Antalya'da yaşanan doğa olayları, meyve ve sebze satıcılarını da vurdu. Bölgeden gıda ürünü alan komisyoncular, fiyatların artması nedeni ile yarıdan daha az ürün getirmek zorunda kaldı. Önceleri onlarca kamyon getirip kısa sürede Pazar esnafına satan komisyoncular, bu dönem getirdikleri az miktarda ürün de ellerinde kaldı. Fiyatların pahalı olması nedeni ile hem esnaf hem de vatandaş tarafından tercih edilmeyen ürünler, çürümeye terk edildi.

“Ortada mal olmayınca fiyat artıyor”

Diyarbakır Komisyoncular Derneği üyesi Ercan Tunç, normalde günlük sattıkları ürünlerin bir hafta boyunca ellerinde kaldığını söyledi. Ürünlerin, az getirilmesine rağmen ellerinde kaldığını kaydeden Tunç, “Antalya'da bu sene ürünlerde azlık vardı. Üzerine hortum, fırtına ve dolu yağışı eklenince ürünler yetişemez duruma geldi. Sebze ve meyve işinde yıllardır gördüğümüz şey üretim az olduğu zaman fiyatlar yükselir, üretim çok olduğu zamanda fiyatlar düşer. Bu sene de doğal afetler olunca fiyatlar tavan yaptı. Şu anda buraya yüklediğimiz malları satamıyoruz fiyatların yüksekliğinden dolayı. Vatandaşlar yemeyince bizde getirdiğimizi satamıyoruz, arada kalıyor ve zarar ediyoruz. Normalde günde sattığımız malı şuanda 1 haftada satamıyoruz. Elimizde kalınca da çürüyor. Mersin, Antalya ve ilçeleri bu yıl bütün doğal afeti yaşadı. Mal nereden geliyor, kimse bunun bilincinde değil. Üretimler zarar gördü, geçen hafta Antalya'daydım, cam seralar dolu yağışından dolayı tahrip olmuştu. Üretici ve esnaf perişan ama üretici mal yok diye piyasayı yükseltiyor. Mal yokken mesela domatesin piyasasını 10 liraya çıkartıyor, bunu üretici yapıyor. Komisyoncu ve pazarcı fiyatlara müdahale edemiyor üretici fiyatı belirliyor” dedi.

“Market zincirleri satışı durdurdu”

Birçok market zincirinin meyve ve sebze fiyatlarının yükselmesinden dolayı satışları durdurduğunu vurgulayan Ercan Tunç, pazarcıların da tezgah açamama durumuna geldiğini kaydetti. Tunç, şöyle devam etti:

“Market zincirleri biber ve patlıcanın fiyatları yüksek olduğundan dolayı, satıştan kaldırdılar. Pazarcılar da alamaz oldu, buradan 10 liraya aldığı biberi 11 liraya mal olacak 15 liraya satmak isterken satamayacak. Haftada 7 kamyon getirdiğimiz mallardan şu anda 2 kamyon getiriyoruz. Normalde bu saatte hal kapanır, malın kalmaması lazım. Ama satış olmadığından dolayı mallar olduğu gibi duruyor.”

Vatandaş alamadan geri dönüyor

Ev alışverişine gelen Ömer Akın ise fiyatların yüksek olması nedeni ile alışveriş yapamadığını söyledi. Akın, “Alışveriş yapamadan eli boş eve gidiyorum. 10 nüfus besliyorum çalışan bir tek benim, geçimim zor. Ev için alışverişe geldim, alım gücüm olmayınca hiçbir şey almadan eve geri dönmek zorunda kaldım. Devlet bizim devletimiz, buna bir çare bulsun” diye konuştu.