Antalya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü

Antalya Valiliği ile Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ülke genelinde hayata geçirdiği Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Diyarbakır'ın Sur ilçesi kardeş ilçe oldu.

Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü proje faaliyetleri kapsamında 22 kişilik ekip ilk teknik gezisini Gazipaşa ilçesine gerçekleştirdi. Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar'ı makamında ziyaret eden gurup daha sonra Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü gezdi. Teknik gezi çerçevesinde üretim teknikleri ile ilgili toplantıya katılan personeller, muz seraları ve örtü altı sebze alanları gezerek üretim tekniklerini yerinde görme fırsatı yakaladı.

Teknik gezi boyunca Sur ilçesinden geziye katılan bayan üreticilere Gazipaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahmut Akbaş, Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Tevfik Fidan eşlik etti.