Araba fiyatını aşan posta güvercinleri yarışacak

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, fiyatı 250 ila 20 bin lira arasında değişen posta güvercinleri Malatya'dan bırakılacak. Beslendikleri evin damına ilk ulaşan güvercinin nesli koruma altına alınacak.

21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği, fiyatları 250 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinlerine yönelik yarışma düzenledi. 12 etaplı yarışmanın 160 kilometrelik Malatya Beyler Uşağı etabı için 2 bin 150 güvercine çip ve numaralar yerleştirildi. Malatya'dan bırakılacak güvercinler arasında yarışmayı birincilikte tamamlayan kuş, neslinin devamı için koruma altına alınacak.

“100 gram et için kuşlarımızı vurmayın”

21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği Doğu ve Güneydoğu Dernek Topluluğu Başkanı Mehmet Sait Ekin, bölgede posta güvercinlerinin iyi ırklarını elde etmek ve bu ırkları ıslah etmek için yarışma düzenlediklerini söyledi. Ekin, "Bizim 97 tane üyemiz var. İnşallah daha ileriki zamanlarda önemli alışmalarımız olacak ve daha güzel yarışlar yapacağız. Şu an 12 etaplı yarışmamız var. 11 etabını bizim derneğimiz yapıyor. Son etabı da İstanbul'da toplanıp yapıyoruz. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin, bu iller arasındaki son yarış İstanbul'da oluyor. Bu yarışta Allah nasip ederse 2 bin 150, 2 bin 200 arasında kuşumuz var. İkinci etabımızdaki yarışta güvercinler Malatya'dan bırakılacak, Diyarbakır'a herkesin kendi damına gelecek. Bunlar orta saat olacak, koordinatına göre birinci kuş seçilecek. Bizim Mezopotamya bölgesi atalarımızdan beri hep güzel ırklı posta güvercinleri vardı. Islah edilmediğinden dolayı zamanla hepsi yok oldular. İnşallah bu dönemden sonra elimizden geldiği kadar iyi kuşları seçip ıslah edeceğiz. Türkiye'ye seslenmek istediğim en önemli şey budur, lütfen bu avcılar kuşlarımızı vurmasınlar. Gerçekten biz bir yıl emek veriyoruz, bu kuşları ıslah ediyoruz. 4-6 yıl emek verip çalışıyoruz bir kuşu ıslah etmek için. 100 gramlık et için lütfen vurmayınız" dedi.

“Teknoloji gelişti, posta güvercinleri arka plana atıldı”

Dernek üyesi ve yarışmacı Ahmet Kaya ise, Osmanlı döneminde insanların Suriçi'nde yalnız yaşarken posta kuşunun ayağına mektup bağlayıp bıraktıklarını ve bir posta kuşu sayesinde Diyarbakır'ı özgürlüğüne kavuşturduklarını söyledi. Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık 2 bin 200 kuşumuz var, 73 kişi yarışıyoruz. Posta güvercinleri sahipleri 40 yıldır bu etkinlikleri yapıyorlar. Teknoloji geliştikçe bu posta güvercinleri arka planda kaldı ve bir hobiye döndü. Arkadaşlar artık hobi olarak yarışıyorlar. Şu anda ben 60 kuşla yarışa katıldım. Posta kuşu yeraltı ile gökyüzü arasındaki manyetikleri baz alarak ve doğrudan evinin kokusunu alarak doğduğu yerlere gider. Ondan dolayı posta kuşu değişik bir şey, isteriz ki bu emeklerimize karşı avcılar da saygılı olsun, posta kuşlarımızı avlamasınlar."

Kuşlar hazırlıkları yapıldıktan sonra Malatya'dan bırakılmak üzere yola çıkarıldı.