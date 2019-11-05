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Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.


Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mahalle Bekçisi R.G. (31) karşıdan karşıya geçtiği sırada resmi bir kuruma ait hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan R.G., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.


Evli ve bir çocuk babası Bekçi R.G.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Polisin incelemesi sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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