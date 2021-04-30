Araçların camlarını kırdılar, değerli eşya bulamayınca hoparlörleri çaldılar

Diyarbakır'da önceki gün bir siteye giren hırsızlar 4 aracın camını kırıp değerli eşya aradı. Araçlarda umduklarını bulamayan hırsızlar, hoparlörleri çalarak kayıplara karıştı.

Olay, önceki gece Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mastfroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kısıtlama saatinin başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildikten sonra hırsızlar bir siteye girdi. Sitenin bahçesinde bulunan araçları gözlerine kestiren hırsızlar camları kırıp değerli eşya aramaya başladı. Araçlarda umduklarını bulamayan hırsızlar hoparlörleri söküp alarak kayıplara karıştı. Olayı ertesi gün sabah fark eden araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, araçlarda da parmak izi çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.