Arazi sorununa çare bulunamayınca iki ilçeye giden tarım suyunu kestiler

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2010 yılında GAP projesi çerçevesinde DSİ tarafından Dokuzçeltik Mahallesi'nde arazileri kamulaştırılan köylülere takas yoluyla Kayapınar ilçesinde tapulu arazi verildi. Şikayetler üzerine tapulara ihtiyati tedbir konulan köylüler, soruna çözüm bulunmadığı gerekçesiyle iki ilçe ve köylerine giden sulama kanalını kapattı.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında Yenişehir ilçesi sınırlarında bulunan Dokuzçeltik Mahallesi'nde köylülerin arazisi kamulaştırıldı. Buna karşılık trampa yoluyla arazi sahiplerine Kayapınar ilçesinde yer alan Cücük Mahallesi'nde hazineye ait arsa ve tapuları verildi. Cücük Mahallesi sakinleri ise arazinin tarıma uygun olmadığı ve arsanın mera alanı olduğu gerekçesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına şikayette bulundu. Şikayet talebi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reform Müdürlüğü, arazinin kullanımına kısıtlama getirerek 9 çeltik köylülerine verilen arazinin tapularına kısıtlama getirdi.

"Elimizdeki tapunun hiçbir hükmü yok"

Tapularına kısıtlama getirilmesinden ötürü mağduriyet yaşadıklarını savunan arazi sahibi Zülküf Güzel, “2010 yılında bizim arazimizden DSİ'nin kanalı geçti. Bu kanalın arazimizden geçmesi dolayısıyla bize takas yoluyla Cücük Mahallesi'ndeki arazi devredildi. O dönemde bizim arazilerimiz verimli ve sulu araziydi. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kanalı geçtikten sonra arazilerimiz ikiye bölündü. Böylelikle takas yoluna gidildi. O dönemlerde burası taşlık, mera alanıydı. Devlet bize burayı verdi, biz de kabul ederek burayı aldık. Tapumuzu aldıktan 7 yıl sonra buranın köylülerinden bazıları gidip şikayet talebinde bulundu. Sebebi ise buranın mera arazisi olduğundan ötürü tapu verilmesinin yanlış olduğunu söylemişler. Bu başvurularının sonrasında mahkeme 2017 yılında bizim tapularımıza ihtiyati tedbir koydu. Böylelikle önceki arazilerimiz de elden gitti, şimdiki arazimize de ihtiyati tedbir konuldu. Şu an burada 15'e yakın kişi mağdur durumda. Elimizdeki tapunun hiçbir hükmü yok. Ne satabiliyoruz, ne de alabiliyoruz. Aynı zamanda ektiğimiz arazilerden de mahrum kaldık” dedi.

“Tarım yapılamaz dediler, kendileri arazimizde izinsiz ekip biçiyor”

Cücük Mahallesi sakinlerinin arazilerine ‘burada tarım yapılamaz' şikayetiyle başvurduklarını ve arazilerini tarım niyetiyle kullandıklarını dile getiren Güzel, şunları kaydetti:

“Köylüler bizim arazimize mera arazisi diyor. Madem mera arazisi, neden tarım niyetiyle kullanılıyor. Şu anda gübre dağıtıyorlar. Buranın mera ile alakası kalmamış. Yetkililerden çağrımız, bu duruma bir çare bulsunlar. Bu kadar insanı mağdur etmenin bir anlamı yok. Mahkeme yıllarca sürse bile bir çarenin bulunması gerekiyor. Ya bizim eski arazimizi geri verin ki onun da kanal geçtiği için geri dönüşümü yok. Ya da bize verilen arazide köylülerin işgal ettiği tarlayı temizleyip tapusunu geri versinler.”

“Çözüm bulunamadı, kanalı kapattık”

Arazi sorununa çözüm bulunmamasından ötürü Bismil ve Çınar ilçeleri ile köylerine giden sulama kanalını kapattığını belirten arazi sahibi Yakup Bal ise, “2010 yılında GAP projesi benim arazimden geçti. Buna istinaden trampa karşılığında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük Mahallesi'nde bize arazi ve tapusunu verdiler. Şimdi de yetkililer tapuyu iptal etti. Şu anda mağdur durumdayız. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Derdimize çare bulunmayınca biz de Bismil ve Çınar ilçeleri ile köylerine giden tarım suyunun kanalını toprakla kapattık. Bizim sorunumuz çözülmeyene kadar su buradan hiçbir yere gitmeyecek. DSİ zaten kendisi de bize ‘sorununuz çözülmeyene kadar biz de su bırakmayacağız' diyor. 13 yıldır biz mağdur durumdayız. Herhangi bir ücret kimseden almadık, alamadık. Cücük Mahallesi'ndeki arazimizin tapusunu verdiler, ondan sonra tapuyu iptal ettiler. Buna sebep olan da Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğüdür. Cücük Mahallesi'nin köylüleri İl Tarım Müdürlüğüne gidip şikayet talebinde bulundu. Sebebi de sözde arazide hayvan otlatamadıklarından. Şimdi kendileri gidip arazimizi temizlemişler, ekim yapıyorlar. Bu haksızlıktır. Kimse bizim derdimize çare bulamadı. Yetkililer lütfen sorunumuza çare bulsun” ifadelerine yer verdi.