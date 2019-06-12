Aşçılar Zerzevan Kalesi'ni gezdi

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na bağlı Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri, tarihi Zerzevan Kalesi'ni gezdi.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'ni gezdi. Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyelerinden Muhammed Güneş, Zerzevan Kalesi'ni görmek için bölgeye geldiklerini söyledi. Güneş, “Kazısına 3 yıldır başlanan ve yeraltı şehri olarak dünya gündemine oturan Zerzavan Kalesi tüm dünyanın dikkatini çekti ve bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyarette bize eşlik eden İHA Çınar muhabiri Yakup Ermiş ve arkeolog Sadık Yasin'e teşekkür ediyoruz. En kısa sürede bölgeye tekrar geleceğiz” dedi.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği tarafından kendilerine verdiği katkı nedeni ile İHA Çınar muhabiri Ermiş'e hediye takdim etti.