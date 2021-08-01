Aşı sıralamasında son 10'da yer alan Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az aşı uygulamasının yapıldığı ilk 10 il arasında yer alan Diyarbakır'da sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de aşı programında en düşük, korona virüs vaka sayısında en yüksek iller arasında yer alan Diyarbakır'da tedbirler unutuldu. Maske sosyal, mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Maske takanların ise burnu şekilde açık taktığı, bazılarının da maskeyi kollarına taktığı gözlendi.